پاسخ موشکی محدود ایران به رژیم صهیونیستی؛ پیام بازدارنده تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،یک کارشناس نظامی و راهبردی اعلام کرد ماهیت حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد تهران در پی ارسال پیامی نظامی و سیاسیِ هدفمند بوده و قصد گسترش درگیری به یک جنگ فراگیر را نداشته است.

به گفته این کارشناس، انتخاب پایگاه هوایی «رامات دیوید» به‌عنوان هدف حمله، حاوی پیامی مستقیم است؛ چرا که گفته می‌شود جنگنده‌هایی که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت مشارکت داشتند از همین پایگاه به پرواز درآمده بودند. از این رو، این اقدام در چارچوب پاسخ به همان تجاوز ارزیابی می‌شود.

این تحلیل در حالی مطرح می‌شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده پایگاه «رامات دیوید» را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های ایرانی نیز تأکید کرده‌اند این عملیات در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شده است.

به گفته این تحلیلگر، محدوده جغرافیایی اهداف نیز نشان می‌دهد عملیات ایران ماهیتی محدود داشته؛ چرا که حمله در شمال سرزمین‌های اشغالی و در ارتباط با جبهه لبنان متمرکز بوده و به عمق راهبردی این رژیم گسترش نیافته است.

وی افزود مواضع رسمی تهران نیز این رویکرد را تأیید می‌کند، زیرا ایران به‌طور صریح این اقدام را پاسخی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت دانسته و هدف اصلی را تثبیت معادله بازدارندگی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی عنوان کرده است.

این کارشناس همچنین نوع موشک‌های به‌کاررفته را نشانه دیگری از محدود بودن عملیات دانست و گفت شواهد اولیه حاکی است که در این حمله از موشک‌های بسیار پیشرفته یا کلاهک‌های با قدرت تخریب بالا استفاده نشده است.

به گفته او، این مسئله نشان می‌دهد ایران در عین ارسال پیام قاطع، تلاش داشته از ایجاد خسارت‌های گسترده که می‌تواند به تشدید تنش‌ها و درگیری فراگیر در منطقه منجر شود، جلوگیری کند.