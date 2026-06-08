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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۱

ادعای منابع صهیونیستی درباره حمله به اهدافی در ایران

ادعای منابع صهیونیستی درباره حمله به اهدافی در ایران

برخی رسانه‌ها و منابع صهیونیستی از حمله به اهدافی در داخل خاک ایران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی و عبری، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که بامداد امروز به اهدافی در داخل ایران حمله کرده است.

به گزارش منابع یاد شده، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد نیروی هوایی این رژیم اهدافی نظامی را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده است.

وی در اظهاراتی مدعی شد این حملات ساعاتی پیش انجام شده و در چارچوب عملیات نظامی این رژیم صورت گرفته است.

این ادعا در حالیست که ایران در پاسخ به تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت که به منزله نقض توافق آتش بس بود، بخش هایی از اراضی اشغالی را هدف حملات موشکی محدود قرار داد.

همچنین رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که سطح آماده‌باش در «تل‌آویو» و مناطق جنوبی به دلیل احتمال حملات قریب الوقوع موشکی افزایش یافته است.

کد مطلب 6853477

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