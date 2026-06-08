به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در آمریکا گزارش داد، رسانه های آمریکایی معتقدند تحولات اخیر، روند مذاکرات با ایران را در معرض آزمایش قرار می دهد.

وی اضافه کرد، این رسانه ها تاکید دارند تحولات اخیر بعد از سخنان امیدوار کننده ترامپ در خصوص مذاکرات اوضاع را پیچیده تر می کند. سکوت کاخ سفید درباره تحولات اخیر و حمله به ایران سؤال برانگیز است.

رسانه های آمریکایی اضافه کردند، سؤالات زیادی در خصوص میزان صحت اطلاعات درز یافته به این رسانه ها در خصوص گفتگوی ترامپ با نتانیاهو مطرح شده است. ترامپ مخالفت خود را با حمله اسرائیل به ایران اعلام کرده و به نتانیاهو گفته که من تصمیم می گیرم.

این در حالی است که با وجود ادعای واشنگتن در این خصوص، رژیم صهیونیستی حملاتی را طی ساعات گذشته علیه ایران انجام داده است.