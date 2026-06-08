کریس مورفی: این جنگ برای ترامپ و آمریکا تحقیرآمیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا گفت، این جنگ برای ترامپ و به صورت کلی قدرت آمریکا تحقیرآمیز بود.

وی اضافه کرد، زمانی که ترامپ می گوید با نتانیاهو تماس می گیرد و از او می خواهد پاسخ حمله ایران را ندهد ولی نتانیاهو این کار را طی چند ساعت می کند توهین تشدید می شود.

مورفی بیان کرد، ترامپ به صورت کامل مدیریت این جنگ را از مدت ها پیش از دست داده است.

وی گفت، با آغاز مجدد یک جنگ فراگیر به صورت فاجعه بار اغراق در مورد میزان بی کفایتی فاحش او دشوار نخواهد بود.