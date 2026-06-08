یسرائیل هیوم: حمله به ایران با آمریکا هماهنگ شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که آکسیوس به نقل از یک مسئول نظامی آمریکایی ادعا کرد، ارتش این کشور در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت نداشته است روزنامه عبری زبان یسرائیل هیوم به نقل از یک منبع گزارش داد، رژیم صهیونیستی تجاوز خود را علیه ایران با آمریکا هماهنگ کرده است.

پیشتر ترامپ مدعی شده بود که در تماس با نتانیاهو از وی می خواهد به واکنش موشکی ایران در قبال نقض آتش بس پاسخ ندهد اما منابع صهیونیست از تجاوز این رژیم علیه کشورمان خبر دادند.

سایت صهیونیستی والا نیز مدعی شد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ نقطه از جمله سامانه های پدافند هوایی و موشک های بالستیک ایران را هدف قرار داده است.