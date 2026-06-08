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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۱

یسرائیل هیوم: حمله به ایران با آمریکا هماهنگ شده بود

یسرائیل هیوم: حمله به ایران با آمریکا هماهنگ شده بود

یک روزنامه عبری زبان از هماهنگی رژیم صهیونیستی با آمریکا در خصوص تجاوز به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که آکسیوس به نقل از یک مسئول نظامی آمریکایی ادعا کرد، ارتش این کشور در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت نداشته است روزنامه عبری زبان یسرائیل هیوم به نقل از یک منبع گزارش داد، رژیم صهیونیستی تجاوز خود را علیه ایران با آمریکا هماهنگ کرده است.

پیشتر ترامپ مدعی شده بود که در تماس با نتانیاهو از وی می خواهد به واکنش موشکی ایران در قبال نقض آتش بس پاسخ ندهد اما منابع صهیونیست از تجاوز این رژیم علیه کشورمان خبر دادند.

سایت صهیونیستی والا نیز مدعی شد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ نقطه از جمله سامانه های پدافند هوایی و موشک های بالستیک ایران را هدف قرار داده است.

کد مطلب 6853509

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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      وقتی سگ زرد برادر شغال هست، مگر می شود آمریکا خبر نداشته باشه یا هماهنگ هم نشده باشه
    • ناشناس IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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      دیگه همه برای همیشه می دانند که امریکا در دست صهیونیستها هست و ترامپ هم آلت دست صهیونیست.و همیشه ترامپ تو صحبتهایش می گوید می خواهم بروم و رئیس جمهور صهیونیستها شوم. چه بخواهند و چه نخواهند پولها صهیونیست هست که سیاست امریکا را می چرخاند.

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