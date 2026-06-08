منابع عبری خبر دادند؛ حمله موشکی مشترک ایران و یمن به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری زبان اعلام کردند حمله موشکی اخیر علیه اراضی اشغالی به صورت مشترک از سوی ایران و یمن انجام شده است.

همچنین جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان صهیونیست در مرکز فلسطین اشغالی خواست فورا به پناهگاه ها بروند.

لازم به ذکر است که موج های حملات موشکی ایران علیه اراضی اشغالی در واکنش به نقض آتش بس و تجاوزات دشمن همچنان ادامه دارد.

همچنین رسانه های عبری زبان گزارش دادند که حمله موشکی ایران باعث برجای ماندن خسارت هایی به شهرک های اشغالی اریحا در شرق کرانه باختری شده است.