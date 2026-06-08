به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مجاهدین فلسطین با استقبال از پاسخ موشکی ایران به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان و نقض مکرر آتش بس اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به تجاوز وحشیانه به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شد و جلوه‌ای از همبستگی و هم‌افزایی امت اسلامی را نشان داد.

این جنبش تاکید کرد که پاسخ امروز ایران، معادلات تازه‌ای را در میدان تحمیل کرده است؛ معادلاتی که بر مقابله آشکار و سریع با زورگویی و تکبر صهیونیستی و آمریکایی در منطقه استوار است.

در بیانیه جنبش مجاهدین فلسطین آمده است که دشمن صهیونیستی سرچشمه فساد و شرارت در منطقه است و مقابله با آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازگرداندن ثبات و وحدت منطقه به شمار می‌رود.

این جنبش همچنین از ملت‌های امت اسلامی و نیروهای فعال آن خواست در برابر عربده‌کشی صهیونیستی و سلطه‌جویی آمریکا صفی واحد تشکیل دهند؛ چرا که طرح‌های آنان همه امت را هدف قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و حملات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته حملات موشکی سنگینی را علیه مواضع نظامی این رژیم در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با وجود تهدیدات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه ایران، برخی مواضع نظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم صهیونیستی همراه شد.