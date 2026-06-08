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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

جنبش مجاهدین: پاسخ ایران معادلات تازه‌ای در برابر تل آویو ایجاد کرد

جنبش مجاهدین: پاسخ ایران معادلات تازه‌ای در برابر تل آویو ایجاد کرد

جنبش مجاهدین فلسطین اعلام کرد که پاسخ ایران به جنایات مکرر تل آویو و نقض آتش بس در لبنان، معادلات تازه‌ای را به عرصه میدانی تحمیل کرده و جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی را نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مجاهدین فلسطین با استقبال از پاسخ موشکی ایران به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان و نقض مکرر آتش بس اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به تجاوز وحشیانه به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شد و جلوه‌ای از همبستگی و هم‌افزایی امت اسلامی را نشان داد.

این جنبش تاکید کرد که پاسخ امروز ایران، معادلات تازه‌ای را در میدان تحمیل کرده است؛ معادلاتی که بر مقابله آشکار و سریع با زورگویی و تکبر صهیونیستی و آمریکایی در منطقه استوار است.

در بیانیه جنبش مجاهدین فلسطین آمده است که دشمن صهیونیستی سرچشمه فساد و شرارت در منطقه است و مقابله با آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازگرداندن ثبات و وحدت منطقه به شمار می‌رود.
این جنبش همچنین از ملت‌های امت اسلامی و نیروهای فعال آن خواست در برابر عربده‌کشی صهیونیستی و سلطه‌جویی آمریکا صفی واحد تشکیل دهند؛ چرا که طرح‌های آنان همه امت را هدف قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و حملات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته حملات موشکی سنگینی را علیه مواضع نظامی این رژیم در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با وجود تهدیدات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه ایران، برخی مواضع نظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم صهیونیستی همراه شد.

کد مطلب 6853623

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