به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد از رهبران جنبش انصارالله یمن در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: تهران، بیروت، صنعا، بغداد، غزه... تغییر بزرگی در موازنه درگیری رخ داده است. دوران انحصار و تجاوز به پایان رسیده است و امروز در میدان، معادله وحدت جبههها ترسیم میشود تا تأکید کند که هیچ تجاوزی در یک جغرافیای واحد محصور نخواهد ماند یا از محیط خود جدا نخواهد شد.
این رهبر انصارالله افزود که این معادله جدید خود را به عرصه میدانی تحمیل میکند و بر ارتباط و یکپارچگی جبههها در مواجهه با هر تجاوزی تأکید دارد، به طوری که هیچ حمله یا تجاوزی در یک منطقه واحد بدون تأثیر بر محیط منطقهای خود باقی نخواهد ماند.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و حملات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته حملات موشکی سنگینی را علیه مواضع نظامی این رژیم در شمال و مرکز سرزمینهای اشغالی انجام داد.
ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با وجود تهدیدات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه ایران، برخی مواضع نظامی و زیرساختهای انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم صهیونیستی همراه شد.
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