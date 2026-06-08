خبرگزاری مهر- یادداشت مهمان- سیدمرتضی حسینی مستندساز و کارشناس رسانه؛ مستند «ایستاده در بازار» با نگاهی ژورنالیستی و تحقیقی، یکی از ابعاد کمتر روایتشده پدافند غیرعامل مردممحور را به تصویر کشیده است؛ روایتی از ایستادگی، تابآوری و تداوم حیات اجتماعی و اقتصادی در شرایط بحران.
این مستند به بازخوانی نقش هیئت امنای بازار بزرگ تهران به عنوان هستههای مردمی مقاومت میپردازد؛ افرادی که در کنار نیروهای بسیج، مجموعههای نظامی، مدیریت شهری و شهرداری منطقه، پس از حمله موشکی به بازار بزرگ تهران، برای بازیابی فوری شرایط و حفظ کارکرد بازار وارد میدان شدند و اجازه ندادند جریان زندگی و فعالیت اقتصادی متوقف شود.
«ایستاده در بازار» نشان میدهد که پدافند غیرعامل صرفا مجموعهای از اقدامات فنی و زیرساختی نیست، بلکه در بسیاری از مواقع، بر ظرفیتهای اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت مردمی استوار است. بازار بزرگ تهران در این روایت، تنها یک مرکز اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی و مقاومت مردمی است که در سختترین شرایط نیز به فعالیت خود ادامه میدهد.
از منظر فنی و ساختاری نیز این اثر مستندی خوشساخت، خوشریتم و مبتنی بر اصول روایت تحقیقی است. بهرهگیری از روایتهای میدانی، مصاحبههای هدفمند و بازسازی دقیق فضای بحران، به جذابیت و باورپذیری اثر افزوده و آن را به نمونهای قابل توجه در حوزه مستندهای ژورنالیستی و تحقیقی تبدیل کرده است.
در شرایطی که رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند پرداختن به تجربههای واقعی تابآوری و مقاومت اجتماعی است، «ایستاده در بازار» نشان میدهد که چه ظرفیتهای مهم و ارزشمندی برای روایت وجود دارد؛ ظرفیتهایی که میتوانند تصویری دقیقتر و ملموستر از نقش مردم در حفظ پایداری کشور در شرایط بحران ارائه دهند.
این مستند یادآور آن است که مقاومت تنها در خطوط مقدم نبرد شکل نمیگیرد؛ گاهی در قلب بازار، میان کسبه و معتمدان محلی و در تلاش برای باز نگه داشتن چراغ زندگی و اقتصاد جریان دارد؛ قطرههایی که در کنار یکدیگر، دریای بزرگ مقاومت مردمی را میسازند.
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