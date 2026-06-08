به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد، نیروهای انصارالله یمن عملا تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ را وارد دایره درگیری کرده اند.

وی اضافه کرد، این اقدام همزمان با اختلال موجود در تنگه هرمز از سمت دو طرف صورت گرفته است؛ محاصره از سمت ایران و محاصره از سمت آمریکا. کشتی ها اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند.

دقایقی قبل یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد، ما ممنوعیت کامل دریانوردی دشمن صهیونیستی در دریای سرخ را اعلام می کنیم. هر گونه تحرکی از سوی صهیونیست ها به عنوان اهداف نظامی برای نیروهای یمنی محسوب می شود.