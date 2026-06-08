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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۳

اجرای عملیات نصر علیه پایگاه های رژیم صهیونیستی+ تصاویر

اجرای عملیات نصر علیه پایگاه های رژیم صهیونیستی+ تصاویر

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: دقایقی پیش رزمندگان سپاه عملیات نصر را با هدیه به شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه های راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی پیش رزمندگان سپاه عملیات نصر را با هدیه به شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه های راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند.

آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم+ تصاویر

متن کامل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

با توکل به خدای متعال و استعانت از پروردگار قادر متعال، دقایقی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه عملیات نصر را با رمز مقدس "یا حیدر کرار" و هدیه به شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند.

این عملیات در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودک‌کش صهیونی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور انجام شد.

سرعت عمل در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی و گستردگی بانک اهداف جزو اقدامات گروههای عمل کننده در این مرحله بوده است.

کلیه یگانهای رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبهه‌ها در آمادگی کامل بوده و برنامه های اقدام را متناسب با سناریوهای دشمن تدارک دیده اند.

و ما النصر الا من الله العزیز الحکیم

کد مطلب 6853573
هادی رضایی

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    نظرات

    • کریم رضائی IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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      پاسخ
      خداوند پشت و پناه رزمنده ها و ملت ایران عزیز،خیلی پیشتر از این باید اینکار رو میکردیم، یعنی همون موقع که این کفتارصفتها به لبنان حمله کردن ،ایران هم باید خیلی شدید حمله میکرد،این بیشرفها حرف منطقی نمیفهمن،وای به روزی که از نقطه ضعف با اینها روبرو بشیم که متاسفانه بعد از آتش بس کذایی این اتفاق افتاد، حالا جلوی ضرر رو هر وقت بگیریم منفعته، انشاا... تا نابودی نهایی هر چی ظلم روز زمینه، البته خیلی هم دور نیست، بااتکا به خداوند و قوت بازوی حیدرکرار،خداقوت میگیم به رزمنده های جانفدا ، دمشون گرم

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