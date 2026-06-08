مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلالاحمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به وضعیت آمادگی این نهاد پس از حوادث اخیر، اظهار کرد: بعد از اتفاقاتی که رخ داده، جمعیت هلالاحمر در حالت آمادهباش قرار گرفته است. تیمهای واکنش سریع جمعیت در سطح کشور در آمادهباش هستند، مراکز عملیات اضطراری جمعیت نیز آمادگی کامل دارند و مدیران در محل کار خود حضور دارند.
وی افزود: مدیران کشیک از همان ساعات اولیه در محل حضور داشتهاند و هر حادثهای که رخ دهد، نیروها به محل اعزام میشوند و در خدمت مردم خواهند بود.
خالدی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ ۴۰ روزه اخیر بر مشارکت مردمی در هلالاحمر، گفت: در این مدت شاهد افزایش تعداد داوطلبان بودهایم و در حال حاضر تعداد کل داوطلبان جمعیت هلالاحمر به نزدیک ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است و داوطلبین تخصصی امداد و نجات از ۷۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.
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