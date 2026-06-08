به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالدی اظهار کرد: از ساعت ۴ بامداد امروز و در پی حملات رژیم صهیونیستی به کشور، جمعیت هلال احمر در حالت آمادهباش کامل قرار گرفت.
وی افزود: تمامی پایگاههای امداد و نجات و مراکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر در سراسر کشور در آمادهباش هستند و ۱۱۰ هزار داوطلب تخصصی امداد و نجات نیز آمادگی همکاری در عملیاتهای امدادی را دارند.
خالدی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار نیروی عملیاتی هلال احمر بهصورت فعال در آمادهباش قرار دارند، گفت: این نیروها برای انجام هرگونه امدادرسانی در مناطق حادثهدیده آمادگی کامل دارند.
سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: تاکنون ۱۲ مورد اصابت گزارش شده که تیمهای امدادی هلال احمر در محلهای مورد نظر حضور یافته و اقدامات لازم را انجام دادهاند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تا این لحظه موردی از شهید یا مصدوم ثبت نشده است، با این حال جمعیت هلال احمر همچنان در آمادهباش کامل به سر میبرد.
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