  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

امروز ۱۲ نقطه در ایران هدف قرار گرفت؛ تیم‌های امدادی در صحنه حاضر شدند

امروز ۱۲ نقطه در ایران هدف قرار گرفت؛ تیم‌های امدادی در صحنه حاضر شدند

سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: در پی حملات بامداد دوشنبه، تمامی پایگاه‌های امدادی کشور در آماده‌باش قرار گرفته‌اند و نیروهای هلال احمر در ۱۲ محل اصابت مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالدی اظهار کرد: از ساعت ۴ بامداد امروز و در پی حملات رژیم صهیونیستی به کشور، جمعیت هلال احمر در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفت.

وی افزود: تمامی پایگاه‌های امداد و نجات و مراکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر در سراسر کشور در آماده‌باش هستند و ۱۱۰ هزار داوطلب تخصصی امداد و نجات نیز آمادگی همکاری در عملیات‌های امدادی را دارند.

خالدی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار نیروی عملیاتی هلال احمر به‌صورت فعال در آماده‌باش قرار دارند، گفت: این نیروها برای انجام هرگونه امدادرسانی در مناطق حادثه‌دیده آمادگی کامل دارند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: تاکنون ۱۲ مورد اصابت گزارش شده که تیم‌های امدادی هلال احمر در محل‌های مورد نظر حضور یافته و اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تا این لحظه موردی از شهید یا مصدوم ثبت نشده است، با این حال جمعیت هلال احمر همچنان در آماده‌باش کامل به سر می‌برد.

کد مطلب 6854063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها