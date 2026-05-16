۸ مصدوم بر اثر تصادف در محور فیروزآباد - شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جاویدان گفت: بامداد شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، بر اثر تصادف خودروی مینی‌ بوس با سواری پژو پارس در محور فیروزآباد به شیراز-دوراهی آتشکده، ۸ نفر مصدوم برجا گذاشت.

وی ادامه داد: این سانحه که ساعت ۰۶:۱۵ به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و که به محض اطلاع دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.

مسئول اورژانس فیروزآباد افزود: پس از تثبیت وضعیت مصدومان و انجام اقدامات اولیه، یک نفر در محل درمان شد و ۷ مصدوم با دریافت خدمات پیش بیمارستانی مورد نیاز، برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شدند.