  1. استانها
  2. فارس
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۷

۸ مصدوم بر اثر تصادف در محور فیروزآباد - شیراز

۸ مصدوم بر اثر تصادف در محور فیروزآباد - شیراز

شیراز- مسئول اورژانس شهرستان فیروزآباد گفت:حادثه تصادف یک دستگاه مینی‌ بوس با یک دستگاه پژو پارس در محور فیروزآباد - شیراز، ۸ مصدوم به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جاویدان گفت: بامداد شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، بر اثر تصادف خودروی مینی‌ بوس با سواری پژو پارس در محور فیروزآباد به شیراز-دوراهی آتشکده، ۸ نفر مصدوم برجا گذاشت.

وی ادامه داد: این سانحه که ساعت ۰۶:۱۵ به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و که به محض اطلاع دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.

مسئول اورژانس فیروزآباد افزود: پس از تثبیت وضعیت مصدومان و انجام اقدامات اولیه، یک نفر در محل درمان شد و ۷ مصدوم با دریافت خدمات پیش بیمارستانی مورد نیاز، برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شدند.

کد مطلب 6831116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها