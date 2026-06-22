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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

تصادف محور در لار- بندرعباس ۳ فوتی و ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

تصادف محور در لار- بندرعباس ۳ فوتی و ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

لارستان-سخنگوی اورژانس لارستان گفت: تصادف خودروی پژو ۴۰۵ و تریلی در گردنه هرمود مهرخوئی محور لار-بندرعباس، سه فوتی و ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح بیگلری گفت: صبح دوشنبه یکم تیرماه تصادف خودروی پژو ۴۰۵ و تریلی در گردنه هرمود مهرخوئی به واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵ لارستان، در اسرع وقت، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه دستگاه آمبولانس سبک از پایگاه های اورژانس چهاربرکه و لطیفی و هرمود مهرخوئی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه به دلیل شدید بودن مکانسیم آسیب، این حادثه دلخراش سه فوتی‌ در صحنه داشته که ۱۱ مصدوم دیگر نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان امام رضا علیه السلام لار منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس لارستان تصریح کرد: ۹ مصدوم توسط اتوبوس آمبولانس و ۲ مصدوم توسط،آمبولانس چهاربرکه به بیمارستان منتقل شدند.

بیگلری تصریح کرد: نیروهای هلال احمر هم در این صحنه حضور داشتند و مشغول امداد و نجات در این حادثه بودند.

کد مطلب 6867539

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