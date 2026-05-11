تصادف در آزادراه شیراز- اصفهان ۳ کشته و ۸ مصدوم به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ ، گزارشی مبنی بر تصادف رخ‌ به‌ رخ سواری سمند با پژو پارس در کیلومتر ۲۱۸ آزادراه حضرت شاهچراغ(ع) به مرکز دیسپچ اورژانس اعلام شد.

عابد تصریح کرد: این حادثه ۳ فوتی و ۸ مصدوم به همراه داشت. بلافاصله کارشناسان اورژانس با ۴ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و اقدامات پیش‌ بیمارستانی شامل احیا، کنترل خونریزی، آتل‌ بندی و تثبیت وضعیت مصدومان را انجام دادند و برای ادامه درمان به مراکز بیمارستانی حضرت امام خمینی (ره)، مرکز درمان بستر امام رضا(ع) و مرکز درمان بستر سده اقلید منتقل شدند.

وی افزود: همچنین ۳ تن از سرنشینان خودروها به علت شدت حادثه و در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

رئیس مرکز اورژانس فارس بیان کرد: هماهنگی خوبی بین اورژانس، هلال‌ احمر و پلیس راه فارس در این حادثه صورت گرفت تا شمار جان‌ باختگان افزایش پیدا نکند و امداد رسانی به بهترین شکل انجام شود.