۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

تصادف و واژگونی در دو محور فارس، ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

شیراز- روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: تصادف و واژگونی در دو حادثه رانندگی در محورهای نورآباد و خرم‌ بید این استان ، ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: عصر جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ دو حادثه رانندگی در محورهای نورآباد و خرم‌ بید، در مجموع ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

اولین حادثه

نخستین حادثه ساعت ۱۵:۱۲ در محور نورآباد به سپیدان، ۵ کیلومتر قبل از بربید رخ داد.

در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ به دلیل انحراف از مسیر، باعث مصدومیت ۵ نفر شد؛ از میان مصدومان، یک نفر با حمایت درمانی به بیمارستان ولیعصر(عج) نورآباد اعزام و ۴ نفر دیگر به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

دومین حادثه

دومین حادثه ساعت ۱۶:۰۵ در خرم‌بید، گردنه شهید آباد و بعد از ایستگاه راه‌آهن اتفاق افتاد.

در این سانحه یک دستگاه خودروی ال ۹۰ واژگون شد که تمام ۵ سرنشین آن مصدوم و همگی با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای تکمیل درمان به بیمارستان ولیعصر(عج) خرم‌ بید منتقل شدند.

