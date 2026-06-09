نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ کازرون متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن جمشیدی، رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون با اشاره به تولد یک نوزاد در آمبولانس اظهار داشت: صبح سه شنبه ۱۹ خردادماه طی تماس با مرکز پیام اورژانس مبنیبر شروع دردهای زایمانی یک مادر باردار ۳۰ ساله در منطقه سرمشهد بالاده، بلافاصله تیم امدادی از پایگاه اورژانس بالاده به محل اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به وضعیت اورژانسی بیمار و پیشرفت روند زایمان، این عملیات با مهارت و تحت مراقبتهای تخصصی تکنسینهای فوریتهای پزشکی، آقایان حمیدرضا غلامی و کامیاب رضایی، در داخل آمبولانس با موفقیت انجام شد و نوزاد دختر با سلامت کامل متولد شد.
جمشیدی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات حمایتی و اطمینان از وضعیت پایدار مادر و نوزاد، هر ۲ جهت دریافت مراقبتهای تکمیلی به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل شدند.
رئیس اورژانس کازرون در پایان با قدردانی از عملکرد حرفهای و تلاشهای بیوقفه پرسنل حاضر در این عملیات، تصریح کرد: این رویداد بار دیگر اهمیت و نقش حیاتی خدمات اورژانس پیشبیمارستانی را در پاسخگویی سریع و مؤثر به مأموریتهای امدادی نمایان ساخت.
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