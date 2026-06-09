ثبت بیش از ۱۲ هزار مأموریت اورژانس فارس در ۱۵ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به عملکرد اورژانس فارس در نیمه نخست خردادماه اظهار کرد: کارشناسان عملیاتی اورژانس ۱۱۵ طی این مدت با حضور در ۱۲ هزار و ۶۶۸ مأموریت، نقش مؤثری در ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی و مدیریت شرایط اضطراری در سراسر استان ایفا کردند.

وی با تشریح آمار حوادث ترافیکی افزود: از مجموع ۳ هزار و ۱۰۲ مأموریت مرتبط با تصادفات، هزار و ۹۶۴ مورد در معابر شهری و هزار و ۱۳۸ مورد در جاده‌های برون‌شهری ثبت شده است. همچنین از مجموع ۳ هزار و ۳۴۹ مصدوم حوادث رانندگی، هزار و ۹۴۲ نفر در تصادفات شهری و هزار و ۴۰۷ نفر در سوانح جاده‌ای دچار آسیب شدند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در این بازه زمانی ۲۷ نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که ۱۸ نفر از آنان در تصادفات جاده‌ای و ۹ نفر در سوانح درون‌شهری جان باخته‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده شدت بالاتر حوادث در محورهای برون‌شهری است.

عابد با اشاره به مأموریت‌های غیرترافیکی گفت: در نیمه نخست خردادماه، ۹ هزار و ۵۶۶ مأموریت غیرترافیکی شامل بیماری‌های قلبی، مغزی، مسمومیت‌ها و سایر موارد اورژانسی به ثبت رسید که بیش از ۷۵ درصد کل مأموریت‌های اورژانس را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در مجموع ۶ هزار و ۶۶ نفر از بیماران و مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴ هزار و ۷۰۸ نفر نیز پس از دریافت خدمات لازم در محل حادثه یا محل حضور کارشناسان اورژانس، نیازی به انتقال نداشتند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اقدامات نجات‌بخش نیروهای اورژانس خاطرنشان کرد: در این مدت، ۶ بیمار دچار ایست قلبی با تلاش به‌موقع و تخصصی کارشناسان فوریت‌های پزشکی احیا شدند و پس از بازگشت علائم حیاتی برای ادامه درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی همچنین از انجام ۵ مأموریت امداد هوایی خبر داد و گفت: بالگرد اورژانس فارس در این مأموریت‌ها موفق به انتقال ۲ بیمار قلبی، ۲ مصدوم بدحال حوادث ترافیکی و یک بیمار اورژانسی زنان و زایمان به مراکز تخصصی درمانی شد.

عابد در ادامه به عملکرد مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی مورد نظر، ۴۹ هزار و ۹۴۳ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس فارس برقرار شد که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۶۷ تماس منجر به اعزام آمبولانس و ۶ هزار و ۳۰۱ تماس نیز به صورت مشاوره تلفنی پاسخگویی شد.

وی با ابراز نگرانی از ثبت ۲ هزار و ۹۹۶ تماس مزاحم با سامانه ۱۱۵ تصریح کرد: تماس‌های غیرضروری و مزاحم می‌تواند روند خدمت‌رسانی به بیماران واقعی را با اختلال مواجه کند؛ از این رو انتظار می‌رود شهروندان تنها در شرایط اضطراری و تهدیدکننده حیات با این سامانه تماس بگیرند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان عملیاتی و نیروهای تریاژ تلفنی اورژانس ۱۱۵ قدردانی کرد و گفت: خدمات فوریت‌های پزشکی حاصل تلاش بی‌وقفه نیروهایی است که در سخت‌ترین شرایط برای نجات جان بیماران و مصدومان در کنار مردم حضور دارند.