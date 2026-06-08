اجرای هنری ۱۰۰ هنرمند قزوینی در صدمین شب تجمع مردم در سنگر خیابان

علی هوشمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از صد شب حضور پرشور، آگاهانه و همراه با شعر، شعور و معرفت مردم ایران اسلامی، هنرمندان استان قزوین نیز با برگزاری برنامه‌ای فرهنگی و هنری در کنار مردم حضور خواهند داشت.

وی افزود: این ویژه‌برنامه شامگاه امشب دوشنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در میدان میرعماد قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، برگزار می‌شود و بیش از ۱۰۰ هنرمند از رشته‌های مختلف هنری در آن مشارکت خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ادامه داد: این برنامه در کنار موکب‌های مردمی و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های هنری استان در کنار فعالیت‌های فرهنگی و مردمی خواهد بود.

هوشمند همچنین از برگزاری اختتامیه دو رویداد ملی در قزوین خبر داد و گفت: آیین اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره ملی رضوی و سومین جشنواره آیات در رشته خوشنویسی روز ۱۹ خردادماه ساعت ۱۷ در آستان مقدس امامزاده حسین (ع) برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هنرمندانی از ۲۵ استان کشور در این رویدادها حضور دارند، تصریح کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین افتخار میزبانی از مهمانان و هنرمندان حاضر در این جشنواره‌ها را بر عهده دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: در برگزاری ویژه‌برنامه هنرمندان استان، دستگاه‌های مختلف فرهنگی از جمله حوزه هنری، بسیج هنرمندان، صداوسیمای مرکز قزوین، نهاد کتابخانه‌های عمومی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر مجموعه‌های فرهنگی مشارکت دارند و استانداری قزوین نیز پشتیبانی و حمایت این برنامه را بر عهده دارد.