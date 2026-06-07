به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش فرهنگیهنری «میدان هنر» با هدف پاسداشت یکصدمین روز حماسه ملی و نقشآفرینی هنرمندان کشور، روز سهشنبه ۱۹ خردادماه از ساعت ۱۸ تا ۲۴ برگزار خواهد شد.
این برنامه فرهنگی و هنری در جایگاه مردمی خیابان چهارباغ، گلدشت شرقی خرمآباد برگزار میشود و هنرمندان در آن حضور خواهند داشت تا با آثار و اجراهای خود، یکصدمین روز حماسه ملی را گرامی بدارند.
حضور هنرمندان کشور در رویدادی برای نقشآفرینی فرهنگی
رزمایش «میدان هنر» فرصتی است برای تجلیل از ایستادگی و حماسهآفرینی مردم ایران، که با حضور جمعی از هنرمندان شاخص همراه خواهد بود.
این رویداد بستر مناسبی برای تبلور هنر متعهد و انقلابی در فضایی مردمی و پرشور فراهم میکند.
این برنامه فرهنگی از ساعت ۱۸ عصر تا ۲۴ شب ادامه خواهد داشت و علاقهمندان به هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی میتوانند از این رویداد استقبال کنند.
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