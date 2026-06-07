برگزاری آزمون عملی جامع استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقایی، عصر یکشنبه به رسانهها گفت: امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، دومین آزمون عملی جامع استانداردهای مهارتآموزی بخش فرهنگ و هنر سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با حضور مسئول آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در مجتمع فرهنگی هنری دکتر عبدالحسین زرینکوب برگزار شد.
حضور ۲۱۷ هنرجو در رشته گرافیک رایانهای
وی افزود: در این دوره، ۲۱۷ هنرجو در رشته گرافیک رایانهای آزمون دادند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ادامه داد: این آزمون به منظور ارزیابی مهارتهای عملی هنرجویان و سنجش میزان آمادگی آنها برای ورود به بازار کار طراحی شده است.
امکان دریافت دیپلم رسمی کار و دانش برای مهارتآموزان موفق
آقایی تصریح کرد: مهارتآموزانی که بتوانند در تمامی استانداردهای مهارتی یک رشته خاص در دو بخش کتبی و عملی نمره قبولی کسب کنند، میتوانند با مراجعه به هنرستانهای آموزشوپرورش در زمینه دریافت دیپلم رسمی کار و دانش اقدام کنند.
گامی مؤثر در جهت اشتغالزایی و مهارتآموزی جوانان
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین آزمونهایی، نقش مهمی در شناسایی استعدادهای جوان، ارتقای سطح مهارتهای هنری و فراهمسازی بستر اشتغال پایدار در حوزه فرهنگ و هنر ایفا میکند.
وی یادآور شد: اداره ارشاد بروجرد آماده حمایت از هنرجویان مستعد در این مسیر است.
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