برگزاری آزمون عملی جامع استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقایی، عصر یکشنبه به رسانه‌ها گفت: امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، دومین آزمون عملی جامع استانداردهای مهارت‌آموزی بخش فرهنگ و هنر سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با حضور مسئول آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در مجتمع فرهنگی هنری دکتر عبدالحسین زرین‌کوب برگزار شد.

حضور ۲۱۷ هنرجو در رشته گرافیک رایانه‌ای

وی افزود: در این دوره، ۲۱۷ هنرجو در رشته گرافیک رایانه‌ای آزمون دادند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ادامه داد: این آزمون به منظور ارزیابی مهارت‌های عملی هنرجویان و سنجش میزان آمادگی آن‌ها برای ورود به بازار کار طراحی شده است.

امکان دریافت دیپلم رسمی کار و دانش برای مهارت‌آموزان موفق

آقایی تصریح کرد: مهارت‌آموزانی که بتوانند در تمامی استانداردهای مهارتی یک رشته خاص در دو بخش کتبی و عملی نمره قبولی کسب کنند، می‌توانند با مراجعه به هنرستان‌های آموزش‌وپرورش در زمینه دریافت دیپلم رسمی کار و دانش اقدام کنند.

گامی مؤثر در جهت اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی جوانان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین آزمون‌هایی، نقش مهمی در شناسایی استعدادهای جوان، ارتقای سطح مهارت‌های هنری و فراهم‌سازی بستر اشتغال پایدار در حوزه فرهنگ و هنر ایفا می‌کند.

وی یادآور شد: اداره ارشاد بروجرد آماده حمایت از هنرجویان مستعد در این مسیر است.