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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

حضور کارکنان ادارات ماهشهر به ۳۰ درصد کاهش یافت

حضور کارکنان ادارات ماهشهر به ۳۰ درصد کاهش یافت

اهواز - روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، میزان حضور کارکنان در ادارات این شهرستان به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر اعلام کرد: حضور کارکنان در تمامی ادارات سطح شهرستان از امروز با ظرفیت ۳۰ درصد انجام می‌شود و شهروندان باید در مراجعات خود این موضوع را مدنظر قرار دهند.

در این اطلاعیه تاکید شده است که نیروهای واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اورژانس و مراکز امدادی برق، آب و گاز از این دستورالعمل مستثنی هستند.

همچنین بر تداوم کامل خدمات‌رسانی دستگاه‌های امدادی و حیاتی به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه تأکید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان صبح امروز دوشنبه اعلام کرد؛ قایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت.

کد مطلب 6853630

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