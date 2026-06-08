نرخ انواع نان در زنجان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی گفت: این تغییر با هدف جبران هزینههای نانواییها و متناسبسازی قیمت نان با استانهای همجوار اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به احتمال بارگذاری قیمتهای جدید از امشب اظهار کرد: در حال حاضر قیمت نان لواش ۹۵۰ تومان، بربری و سنگک سه هزار و ۸۰۰ تومان و تافتون ۲ هزار و ۴۰۰ تومان است و پیشنهاد شده قیمت انواع نان بهطور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یابد.
مرادخانی تصریح کرد: قیمتهای نهایی پس از بارگذاری رسمی اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی استانداری زنجان، پایین بودن قیمت نان در زنجان نسبت به استانهای همجوار را یکی از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مصوب نان لواش در قزوین هزار و ۹۰۰ تومان و در همدان ۲ هزار تومان است و این اختلاف قیمت، بهویژه در مناطق مرزی استان، مشکلاتی در تأمین نان ایجاد کرده است.
به گفته مرادخانی، افزایش هزینههای نانواییها از جمله هزینه انرژی، دستمزد و اجارهبها، همچنین محدود بودن پرداخت کمکهزینههای دولتی از دیگر عوامل افزایش قیمت نان در استان است.
وی همچنین به اختلاف قابل توجه قیمت آرد یارانهای و آزاد اشاره کرد و گفت:هر کیسه آرد یارانهای در حال حاضر حدود ۴۸ هزار تومان قیمت دارد، درحالیکه همین آرد در بازار آزاد تا سه میلیون تومان معامله میشود.
مرادخانی تأکید کرد: با وجود افزایش قیمتها، نرخ پیشنهادی نان در زنجان همچنان پایینتر یا همسطح بسیاری از استانهای همجوار خواهد بود.
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