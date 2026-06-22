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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

قیمت نان در اسلامشهر دو برابر می‌شود

قیمت نان در اسلامشهر دو برابر می‌شود

اسلامشهر- معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرماندار اسلامشهر با تأیید افزایش قیمت نان در این شهرستان گفت: نرخ انواع نان با رشد ۱۰۰ درصدی در سامانه نانوایی‌ها اعمال شده است.

سیده شهناز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به گلایه برخی شهروندان درباره افزایش قیمت نان در نانوایی‌های اسلامشهر، اظهار کرد: قیمت انواع نان با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شده و نرخ‌های جدید در دستگاه‌های نانوایی ثبت و اعمال شده است.

وی افزود: بر این اساس، قیمت نان نسبت به نرخ‌های قبلی حدود دو برابر افزایش یافته و این تغییرات مطابق نرخ‌های ابلاغی در حال اجرا است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری اسلامشهر با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی به شهروندان گفت: نرخ‌نامه‌های جدید باید در واحدهای نانوایی نصب شود و این موضوع به زودی اجرایی خواهد شد.

هاشمی تأکید کرد: نانوایی‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند و نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌های جدید از سوی دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

کد مطلب 6868252

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