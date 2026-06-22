سیده شهناز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به گلایه برخی شهروندان درباره افزایش قیمت نان در نانواییهای اسلامشهر، اظهار کرد: قیمت انواع نان با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شده و نرخهای جدید در دستگاههای نانوایی ثبت و اعمال شده است.
وی افزود: بر این اساس، قیمت نان نسبت به نرخهای قبلی حدود دو برابر افزایش یافته و این تغییرات مطابق نرخهای ابلاغی در حال اجرا است.
معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری اسلامشهر با اشاره به لزوم اطلاعرسانی به شهروندان گفت: نرخنامههای جدید باید در واحدهای نانوایی نصب شود و این موضوع به زودی اجرایی خواهد شد.
هاشمی تأکید کرد: نانواییها موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند و نظارت بر اجرای صحیح قیمتهای جدید از سوی دستگاههای مسئول انجام خواهد شد.
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