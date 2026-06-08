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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

برداشت بیش از ۲۵۰ تن سبزیجات برگی در زهک

برداشت بیش از ۲۵۰ تن سبزیجات برگی در زهک

زهک- مدیر جهاد کشاورزی زهک از پیش‌بینی برداشت بیش از ۲۵۰ تن انواع سبزیجات برگی از سطح مزارع این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لکزایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال زراعی جاری ۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت انواع سبزیجات برگی از جمله ریحان، تره، جعفری، شوید، گشنیز، اسفناج و تربچه اختصاص یافته است.

مدیرجهاد کشاورزی زهک با اشاره به سلامت محصولات تولیدی این منطقه تصریح کرد: با توجه به اینکه آبیاری این مزارع عمدتاً با استفاده از آب چاهک انجام می‌شود، محصولات برداشت شده کاملاً سالم و ارگانیک بوده که این موضوع از نقاط قوت کشاورزی منطقه زهک محسوب می‌شود.

وی توجیه اقتصادی مناسب و نیاز آبی اندک را از دیگر مزایای توسعه کشت سبزیجات دانست و اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری، تلاش داریم با استفاده بهینه از منابع آبی و ترویج کشت هدفمند، سطح زیرکشت این محصولات را در شهرستان افزایش دهیم.

لکزایی تأکید کرد: رعایت الگوی کشت و تولید محصولات سالم همواره در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد و بر همین اساس، مدیریت منابع آبی و تولید هدفمند محصولات کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود.

وی در خصوص نقش این صنعت در اقتصاد محلی تصریح کرد: کشت سبزیجات در شهرستان زهک علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای داخلی، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد کشاورزان منطقه ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی زهک در پایان با اشاره به اقدامات ترویجی صورت گرفته بیان کرد: به منظور ارتقای سلامت محصولات، برنامه‌های راهبردی متعددی از جمله ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک، مدیریت مصرف سموم، رعایت دوره‌های کارنس (زمان خنثی شدن سموم) و آموزش پیشگیری از آفات در قالب بازدیدهای مستمر و برگزاری دوره‌های آموزشی به کشاورزان ارائه شده است تا شاهد تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد باشیم.

کد مطلب 6853659

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