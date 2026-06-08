برداشت بیش از ۲۵۰ تن سبزیجات برگی در زهک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لکزایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال زراعی جاری ۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت انواع سبزیجات برگی از جمله ریحان، تره، جعفری، شوید، گشنیز، اسفناج و تربچه اختصاص یافته است.

مدیرجهاد کشاورزی زهک با اشاره به سلامت محصولات تولیدی این منطقه تصریح کرد: با توجه به اینکه آبیاری این مزارع عمدتاً با استفاده از آب چاهک انجام می‌شود، محصولات برداشت شده کاملاً سالم و ارگانیک بوده که این موضوع از نقاط قوت کشاورزی منطقه زهک محسوب می‌شود.

وی توجیه اقتصادی مناسب و نیاز آبی اندک را از دیگر مزایای توسعه کشت سبزیجات دانست و اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری، تلاش داریم با استفاده بهینه از منابع آبی و ترویج کشت هدفمند، سطح زیرکشت این محصولات را در شهرستان افزایش دهیم.

لکزایی تأکید کرد: رعایت الگوی کشت و تولید محصولات سالم همواره در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد و بر همین اساس، مدیریت منابع آبی و تولید هدفمند محصولات کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود.

وی در خصوص نقش این صنعت در اقتصاد محلی تصریح کرد: کشت سبزیجات در شهرستان زهک علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای داخلی، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد کشاورزان منطقه ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی زهک در پایان با اشاره به اقدامات ترویجی صورت گرفته بیان کرد: به منظور ارتقای سلامت محصولات، برنامه‌های راهبردی متعددی از جمله ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک، مدیریت مصرف سموم، رعایت دوره‌های کارنس (زمان خنثی شدن سموم) و آموزش پیشگیری از آفات در قالب بازدیدهای مستمر و برگزاری دوره‌های آموزشی به کشاورزان ارائه شده است تا شاهد تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد باشیم.