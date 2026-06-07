به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی از تسریع در روند تکمیل و آمادهسازی پروژههای آموزشی خیرساز در شهرستانهای راسک و دشتیاری خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجام شده تأمین زیرساختهای مورد نیاز این مدارس و پیگیری اعتبارات دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس رسیستان و بلوچستان اظهار داشت: توسعه عدالت آموزشی و تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی بهویژه در مناطق کمتر برخوردار از مهمترین اولویتهای این ادارهکل است.
وی ادامه داد: درباره اجرای دیوارکشی و محوطهسازی مدرسه کشاری شهرستان راسک نیز تصمیمگیری شد و راهکارهای تسریع در تکمیل این پروژه آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
لکزایی بیان کرد: همچنین در راستای تأمین سهم اعتبارات دولتی پروژههای خیرساز، مذاکراتی با دکتر نجفیخواه معاون سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا زمینه تخصیص و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل هرچه سریعتر این طرحها فراهم شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان تأکید کرد: تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی، خیرین و نهادهای حمایتی زمینهساز تسریع در تکمیل پروژههای آموزشی و ارتقای شاخصهای فضاهای آموزشی در استان خواهد بود.
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