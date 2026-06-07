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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

پرداخت ۱۲۸۰۸ میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

پرداخت ۱۲۸۰۸ میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

زاهدان - دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان از پرداخت ۱۲۸۰۸ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تاکنون در سراسر این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی از پرداخت ۱۲۸۰۸ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تاکنون در سراسر سیستان و بلوچستان خبر داد .

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تاکنون ۵۳ هزار و ۱۳۲ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان سیستان و بلوچستان به بانک‌های عامل معرفی شده است، گفت: از این تعداد ۴۵ هزار و ۵۹۰ واحد قرارداد مشارکت بانکی با مبلغ کل ۱۶ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان منعقد شده است.

وی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به سازندگان به صورت مرحله‌ای و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام می شود که تاکنون بر این اساس ۱۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان به پروژه‌ها پرداخت شده است که این روند کمک شایانی به تسریع در تکمیل پروژه‌ها و افزایش سرعت ساخت مسکن برای خانواده‌های نیازمند خواهد کرد.

پارسی بر اهمیت همکاری بانک‌های عامل در این فرآیند تاکید کرده و افزود: پشتیبانی مالی از پروژه‌ها توسط بانک‌های عامل نقشی حیاتی در تسریع تکمیل واحدهای مسکونی دارد بطوریکه هر چه این حمایت‌ها بیشتر و سریعتر باشد به‌طور قطع شاهد پیشرفت بیشتر در طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: با ادامه پرداخت تسهیلات و همکاری مستمر بین‌بخشی پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان در آینده نزدیک تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ادارات کل راه و شهرسازی شمال و جنوب استان همواره با پیگیری‌های دقیق و همکاری با دستگاه‌های متولی تلاش کرده که در راستای تامین مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه گام‌های موثری را بردارند.

وی اظهار داشت: طرح نهضت ملی مسکن به‌ویژه در این خطه به‌عنوان یکی از پروژه‌های عظیم عمرانی نقش مهمی در کاهش بحران مسکن ایفا کرده و با توجه به تولید واحدهای مسکونی در مقیاس وسیع به ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف ساختمان‌سازی کمک فراوانی کرده است و با تداوم این رویکرد علاوه بر خانه‌دار شدن مردم شاهد رونق اقتصادی و اجتماعی در سطح استان خواهیم بود.

کد مطلب 6852727

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