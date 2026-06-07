پرداخت ۱۲۸۰۸ میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی از پرداخت ۱۲۸۰۸ میلیارد تومان تسهیلات به پروژههای نهضت ملی مسکن تاکنون در سراسر سیستان و بلوچستان خبر داد .
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تاکنون ۵۳ هزار و ۱۳۲ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان سیستان و بلوچستان به بانکهای عامل معرفی شده است، گفت: از این تعداد ۴۵ هزار و ۵۹۰ واحد قرارداد مشارکت بانکی با مبلغ کل ۱۶ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان منعقد شده است.
وی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به سازندگان به صورت مرحلهای و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژهها انجام می شود که تاکنون بر این اساس ۱۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان به پروژهها پرداخت شده است که این روند کمک شایانی به تسریع در تکمیل پروژهها و افزایش سرعت ساخت مسکن برای خانوادههای نیازمند خواهد کرد.
پارسی بر اهمیت همکاری بانکهای عامل در این فرآیند تاکید کرده و افزود: پشتیبانی مالی از پروژهها توسط بانکهای عامل نقشی حیاتی در تسریع تکمیل واحدهای مسکونی دارد بطوریکه هر چه این حمایتها بیشتر و سریعتر باشد بهطور قطع شاهد پیشرفت بیشتر در طرحهای نهضت ملی مسکن در استان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با ادامه پرداخت تسهیلات و همکاری مستمر بینبخشی پیشبینی میشود که بسیاری از پروژههای نهضت ملی مسکن در استان در آینده نزدیک تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ادارات کل راه و شهرسازی شمال و جنوب استان همواره با پیگیریهای دقیق و همکاری با دستگاههای متولی تلاش کرده که در راستای تامین مسکن و خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه گامهای موثری را بردارند.
وی اظهار داشت: طرح نهضت ملی مسکن بهویژه در این خطه بهعنوان یکی از پروژههای عظیم عمرانی نقش مهمی در کاهش بحران مسکن ایفا کرده و با توجه به تولید واحدهای مسکونی در مقیاس وسیع به ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف ساختمانسازی کمک فراوانی کرده است و با تداوم این رویکرد علاوه بر خانهدار شدن مردم شاهد رونق اقتصادی و اجتماعی در سطح استان خواهیم بود.
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