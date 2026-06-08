به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که از روز جمعه به میزبانی ایتالیا در شهر رم آغاز شده بود، عصر روز گذشته با شناخت نفرات دو وزن ۵۸- کیلوگرم مردان و ۴۹- کیلوگرم زنان به پایان رسید و تکواندوکاران ایتالیا و روسیه آخرین طلاها را به خود اختصاص دادند.

کره جنوبی که با تیمی پر جمعیت به رم رفته بود و نزدیک به ۱۶ تکواندوکار برجسته و عنوان دار خود را در ترکیب قرار بود، توفیقی در این رقابت ها نداشت و تنها با دو نقره و سه برنز به سئول بازگشت.

اما در وزن ۵۸- کیلوگرم در غیاب ابوالفضل زندی، نفر یک رنکینگ المپیکی، «ویتو دلاکئولا» ایتالیایی صاحب مدال شد. «ویتو» که با یک طلای المپیک، دو طلای جهان و هشت مدال گرندپری ها، یکی از بهترین سبک وزنهای چند سال اخیر دنیا محسوب می شود، بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره مصدومیت با حمایت ایتالیایی های پرشمار حاضر در سالن، مبارزات خوبی به نمایش گذاشت و با شکست «تائه جوون پارک» از کره جنوبی با طلا المپیک و جهان، «جعفر» اردنی که دو هفته پیش قهرمان آسیا شد و «این سو» قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان صاحب مدال طلا شد. این ایتالیایی عنوان دار در مسابقات جهانی چین در دو راند متوالی به ابوالفضل زندی باخته و حذف شده بود.

در این وزن «این سو» نقره گرفت و «گاشیم ماگمدوف» از آذربایجان و «جعفر» صاحب مدال برنز شدند.

در وزن ۴۹- زنان «الیسا آنجلووا» از روسیه با برتری مقابل همه مدعیان از جمله «کیم هیونگ» قهرمان کره ای آسیا به مدال طلا دست یافت. «جانا خطاب» از مصر نایب قهرمان شد و مدال برنز هم به «هیونگ» از کره و «آدریانا ایگلاسیس» از اسپانیا تعلق گرفت. در این وزن از چهار مدال آور قهرمانی آسیا در مغولستان تنها «هیونگ» بود که به نشان برنز دست یافت.

مرحله دوم رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ شهریورماه در شهر «موجو»ی کره جنوبی برگزار خواهد شد.