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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

امیرسینا بختیاری چهارمین نماینده تکواندو در بازی‌های آسیایی شد

امیرسینا بختیاری چهارمین نماینده تکواندو در بازی‌های آسیایی شد

در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو، تکلیف آخرین نماینده ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تکواندو، رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو در وزن ۸۰- کیلوگرم برای تعیین تکلیف نماینده ایران وزن جهت حضور در بازی های آسیایی امروز شنبه ۳۰ خردادماه در محل فدراسیون تکواندو برگزار شد.

امیررضا صادقیان، محمد حسین یزدانی، امیرسینا بختیاری و مهران برخورداری در حضور کادر فنی تیم ملی، هادی ساعی رئیس و هادی افشار دبیرکل فدراسیون، مرتضی کریمی و وحید خسروشاهی اعضای کمیته فنی به صورت دوره ای به رقابت پرداختند و در نهایت امیر سینا بختیاری با برتری مقابل هر سه رقیب خود جواز حضور در بازی های آسیایی را کسب کرد.

بنابراین تیم مردان ایران با ترکیب ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیرسینا بختیاری و آرین سلیمی در بازی های آسیایی ناگویا حضور خواهد یافت.

پیام خانلرخانی هدایت این تیم را به عنوان سرمربی برعهده دارد. مسعود حجی زواره و سجاد مردانی نیز مربیان تیم هستند.

کد مطلب 6865952

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