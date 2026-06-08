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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۲

افزایش ۳.۷۵ برابری آبدهی چاه طارند در آستانه تابستان

افزایش ۳.۷۵ برابری آبدهی چاه طارند در آستانه تابستان

پیشوا- فرماندار پیشوا از پایان عملیات احیاء و بازسازی چاه شماره یک مجتمع آبرسانی طارند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز از پایان عملیات احیاء و بازسازی چاه شماره یک مجتمع آبرسانی طارند خبر داد و گفت که با اجرای این طرح، آبدهی چاه از حدود ۴ لیتر بر ثانیه به ۱۵ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

فرماندار پیشوا اظهار داشت: به دلیل افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش دبی چاه‌های منطقه، چاه شماره یک این مجتمع با کاهش قابل توجه آبدهی مواجه شده بود که در همین راستا، شرکت آب و فاضلاب پیشوا نسبت به احیاء و بازسازی آن اقدام کرد.

وی افزود: عملیات لایروبی، شستشو و آزمایش پمپاژ با هدف افزایش ظرفیت و بهره‌وری چاه انجام شد که نتایج حاصله رضایت‌بخش بوده و موجب افزایش آبدهی از ۴ به ۱۵ لیتر بر ثانیه شده است.

فرماندار پیشوا با اشاره به عمق حدود ۲۰۰ متری این چاه، خاطرنشان کرد: برداشت آب از لایه‌های آب شیرین در این عمق انجام می‌شود که نقش مهمی در تأمین پایدار و ارتقای کیفیت آب شرب منطقه دارد.

دانش‌آموز تأکید کرد: پس از پایان آزمایش‌های فنی و خروج تجهیزات آزمایش پمپاژ، پمپ جدید متناسب با شرایط فعلی نصب خواهد شد و طی روزهای آینده چاه مجدداً وارد مدار بهره‌برداری می‌شود تا تابستان امسال با کمترین تنش آبی در روستاهای تحت پوشش این مجتمع سپری شود.

کد مطلب 6853664

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