آغاز حفاری چاه جدید آب شرب در پیشوا برای کاهش تنش آبی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، بعد از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید آب شرب در اراضی بالادست شهر پیشوا خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در راستای تقویت زیرساختهای تأمین آب شرب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی شهرستان در حال اجرا است.
وی که به همراه معاون عمرانی فرمانداری و مدیر آب و فاضلاب شهرستان از روند اجرای پروژه بازدید میکرد، افزود: دستگاه حفاری در محل مستقر شده و عملیات اجرایی با سرعت مناسبی در حال انجام است.
فرماندار پیشوا با اشاره به نتایج اولیه مطالعات و نمونهبرداریهای انجامشده گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسی، پیشبینی میشود این چاه از آبدهی مناسب و کیفیت مطلوب آب برخوردار باشد.
دانشآموز ادامه داد: عمق نهایی این چاه حدود ۲۷۰ متر برآورد شده و انتظار میرود حداقل ۲۵ لیتر آب در ثانیه از این منبع استحصال شود که میتواند نقش مؤثری در تقویت شبکه تأمین آب شرب شهر پیشوا ایفا کند.
وی با بیان اینکه این پروژه بخشی از برنامههای مدیریت تنش آبی در شهرستان است، تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای انجامشده، چاه جدید پس از تکمیل عملیات حفاری و تجهیز، تا اواسط مردادماه وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
فرماندار پیشوا در پایان بر ضرورت مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: اجرای طرحهای تأمین آب میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد، اما عبور از شرایط کمآبی تنها با مشارکت شهروندان و رعایت الگوی صحیح مصرف امکانپذیر خواهد بود.
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