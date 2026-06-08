به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، اختلال در جی پی اس طی چند سال گذشته به یک مشکل مداوم تبدیل شده که عامل انفجار یک پهپاد اوکراینی در بندری واقع در رومانی نیز شده است.

ارتش کشورهای مختلف به طور مداوم از اختلال در جی پی اس و اقدامات دیگر برای محافظت در برابر حملات استفاده می کنند. البته این امر به طور معمول اختلالی محلی است که روی مناطق جغرافیایی خاص تاثیر می گذارد.

رویدادهای مذکور که در یک تحقیق علمی جدید برجسته شده از جمله نخستین اختلالات شناسایی شده ای است که منشا آن فضا به حساب می آید و ممکن است پیامدهای وسیع تری داشته باشد. البته روسیه به طور مکرر اختلال در جی پی اس را رد کرده است.

تحقیق مذکور توسط «تاد هامفری» محقق «سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی (GNSS)» رئیس آزمایشگاه ناوبری رادیویی در دانشگاه تگزاس انجام شده و در آن آمده اختلال در سیگنال های جی پی اس توسط ایستگاه هایی در سراسر اروپا، گرینلند و کانادا به طور همزمان ردیابی شده است. این اختلال ها به طور معمول بین سه تا پنج ثانیه طول می کشند و داده ها نشان دهنده یک منبع به ازای هر رویداد هستند.

در بخشی از پژوهش آمده است: دریافت کننده هایی که تحت تاثیر این امر قرار گرفته اند در منطقه جغرافیایی وسیعی پراکنده اند به طوریکه هیچ منبع زمینی یا مبتنی بر هوایی نمی تواند به همه آنها برسد. به همین دلیل فرضیه اصلی ما براساس اختلالی مبتنی بر فضا است.

دراین پژوهش از ۲۰۱۹ میلادی تاکنون ۷۵ روز شناسایی شده اند که حداقل یک رویداد تداخل گذرای GNSS در منطقه وسیع در آنها رخ داده است.