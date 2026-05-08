ماهواره های روسی از فاصله سه متری با یکدیگر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این ماهواره ها که به نام های COSMOS۲۵۸۱ و COSMOS۲۵۸۳ مشهور هستند در ۲۸ آوریل سال جاری میلادی به فاصله سه متری یکدیگر رفتند.

شرکت آمریکایی COMSPOC این خبر را اعلام کرد و در این باره نوشت: آنها در مسیر برخورد با یکدیگر نبودند. COSMOS۲۵۸۳ چند مانور برای حفظ این تنظیمات چالش برانگیز انجام داد.

این دو ماهواره همراه یک نسخه دیگر به نام COSMOS۲۵۸۲ در فوریه ۲۰۲۵ میلادی سوار بر یک موشک سایوز به مدار زمین پرتاب شدند. به گفته شرکت COMSPOC هر سه ماهواره در عملیات اخیر ملاقات و نزدیکی مداری (RPO) مشارکت داشتند. همچنین «شیء F» نیز در این عملیات حضور داشت. این شی یک ابزار زیرماهواره (subsatellite) بود که قبلا توسط COSMOS ۲۵۸۳ رها شده بود.

ماهواره COSMOS۲۵۸۲ طی فرایند نزدیک شدن ۱۰ فوتی در فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ کیلومتر پشت ماهواره‌ها حرکت می‌کرد، در حالی که «شیء F» از فاصلهٔ ۱۵ کیلومتری ۲۵۸۲ و ۱۰ کیلومتریِ ۲۵۸۱، بدون آنکه هیچ‌کدام مانوری انجام دهند، عبور کرد.

شرکت COMSPOC همچنین در پستی در اول ماه می افزود: برای درک بهتر موضوع باید اشاره کرد ما از اواخر ۲۰۲۵ تا امروز ماهواره‌های COSMOS را در حال انجام عملیات نزدیکی مداری سه‌جسمی (۳-object RPO) ردیابی کرده‌ایم. هر چیزی که روسیه در حال آزمایش آن است، بسیار پیشرفته و پیچیده است.

چنین مانورهای پیچیده مداری چندان عجیب نیستند. روسیه موارد مشابهی را قبلا انجام داده است. به عنوان مثال به گفته ناظران خارجی این کشور چند ماهواره «اینسپکتور «از جمله COSMOS۲۵۴۲ را که در سال ۲۰۲۰ از فاصله نزدیک یک ماهواره جاسوسی آمریکا گذرکرد، راهبری می کرد.