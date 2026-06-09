به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در سخنانی با تکرار مواضع خصمانه بروکسل علیه مسکو اعلام کرد: امروز ما پیشنهاد می کنیم، علاوه بر ۶۳۲ کشتی که پیش‌ تر علیه آن‌ ها تحریم اعمال شده است، ۳۰ کشتی دیگر نیز در فهرست تحریم‌ ها قرار گیرند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین در ادامه سخنانش، از طرح پیشنهادی این کمیسیون برای ممنوعیت ورود افراد شرکت کننده در عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین به قلمرو اتحادیه اروپا خبر داد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز در این باره اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال آماده‌ سازی بیست‌ و یکمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه است که قرار است فردا چهارشنبه به طور رسمی پیشنهاد شود.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، بسته پیشنهادی جدید، شبکه بانکی و فعالیت‌ های رمزارزی روسیه را هدف قرار می‌ دهد و با تشدید فشارهای مالی، احتمال بروز بحران در بخش بانکی این کشور را افزایش خواهد داد.