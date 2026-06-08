ارائه خدمات مشاوره حقوقی به پرستاران

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، واحد حقوقی سازمان نظام پرستاری در راستای اهداف سازمان نظام پرستاری بخش مشاوره حقوقی برای پرستاران را راه‌اندازی کرد.

پرستاران می‌توانند برای مشاوره حقوقی در زمینه قوانین کار، قوانین اداری، مشکلات مطالبات از کارفرما و...، به‌ صورت تلفنی و حضوری در روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۴ از خدمات مشاوره حقوقی سازمان نظام پرستاری استفاده کنند.

برای دریافت مشاوره تلفنی می‌توانید با شماره ۰۲۱۴۲۹۴۹ داخلی ۱۲۴ واحد حقوقی سازمان نظام پرستاری تماس بگیرید و برای مشاوره حضوری هم می‌توانید با هماهنگی به سازمان نظام پرستاری کشور به آدرس خیابان استاد نجات‌الهی، کوچه ارشد، پلاک ۸، سازمان نظام پرستاری کشور مراجعه کنید.

دیگر زمان‌های حضور مشاور حقوقی در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.