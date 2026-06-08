خبرگزاری مهر - مجله مهر: آمده دل‌تنگی‌اش را برطرف کند. شبیه کسی است که مسئولیت سنگینی را بر دوش دارد. توی خلوت عکس جشن تکلیف دختران را دست گرفته و با صاحب عکس حرف‌های درگوشی می‌زند. به آقا که وسط دختران نه‌ساله نشسته و با لبخند نگاهشان می‌کند، خیره شده و ریزریز می‌بارد.

از ساق دستش می‌پرسم. می‌گوید: «توی سمنان پرچم‌ها رو ساق‌دست می‌کنیم تا وسط رانندگی، وسط هرکاری همون بشه پرچم خانم‌های بچه‌دار.» می‌خواهد بعد از زیارت رواق کشوردوست برود قم. می‌گوید: «باید به حضرت معصومه(س) بگم چی کشیدم. باید بگم ما زن‌ها باز هم انقلاب کردیم مثل سال ۵۷.»

بهم می‌گوید بعداز شهادت آقا آدم دیگری شده. هرجا بتواند مشغول تبیین می‌شود. تعارف را با فامیل و دوستانش کنار گذاشته و جور دیگری شده. قبل‌از اینکه خداحافظی کنیم، ساق‌دستش را درمی‌آورد و بهم می‌گوید: «این هم یادگاری از من برای شما.»

