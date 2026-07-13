فرصتی تازه برای ۴۱۰ زندانی در کرمان؛ ستاد دیه وارد عمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت‌الله موسوی‌قوام، در نشست قضایی با موضوع بررسی پرونده های اعسار از پرداخت محکوم به با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان، ضمن اشاره به آخرین وضعیت مددجویان مشمول حمایت ستاد دیه گفت: در حال حاضر ۴۱۰ مددجوی واجد شرایط حمایت این ستاد در زندان‌های استان کرمان حضور دارند.

وی افزود: از مجموع مددجویان واجد شرایط، ۲۳۳ نفر در سال جاری وارد زندان شده‌اند؛ آماری که ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از افزایش ورودی محکومان مالی و تسریع در فراهم‌کردن زمینه آزادی آنان را نشان می‌دهد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌ای ویژه برای حمایت از مددجویان دارای بدهی‌های مالی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌ شده، آزادی مددجویان بدهکار مالی که میزان بدهی آنان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان می باشد، به‌صورت ویژه در دستور کار ستاد دیه قرار گرفته است.

موسوی‌قوام، تصریح کرد: اجرای این برنامه می‌تواند زمینه تعیین تکلیف و آزادی شمار بیشتری از مددجویان واجد شرایط را فراهم کند و موجب بازگشت آنان به خانواده و جامعه شود.

وی با اشاره به اینکه مددجویان تحت حمایت ستاد دیه به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان حضور دارند، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کمک به آزادی آنان تأکید کرد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان خاطرنشان کرد: تمرکز بر پرونده‌های دارای بدهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، امکان آزادی تعداد بیشتری از مددجویان مالی را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش جمعیت محکومان مالی زندان‌های استان کرمان نیز مؤثر باشد.