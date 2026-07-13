به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیمراد یوسفی ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» در شهر الوند با تسلیت ایام سوگواری اهل بیت (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر رهبر شهید، جلوه‌ای از اقتدار و انسجام ملت ایران بود و بسیاری از محاسبات دشمنان را برهم زد.

وی با بیان اینکه این حضور کم‌نظیر حاصل سال‌ها مجاهدت فرهنگی، فکری و سیاسی است، افزود: دشمنان هرگز تصور نمی‌کردند چنین اجتماعات گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور شکل بگیرد و همین حضور، بسیاری از تحلیل‌ها درباره ملت ایران را تغییر داد.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط کنونی را متفاوت از گذشته توصیف کرد و گفت: امروز دیپلماسی و میدان در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه هر یک در جایگاه خود مکمل دیگری هستند و متناسب با شرایط، از ظرفیت هر دو برای تأمین منافع ملی استفاده می‌شود.

یوسفی با تأکید بر اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ شناختی و ایجاد اختلاف داخلی قرار داده است، تصریح کرد: امروز بزرگ‌ترین سرمایه کشور، وحدت مردم است و نباید اجازه داد اختلافات سیاسی و سلیقه‌ای به انسجام ملی آسیب وارد کند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با دوقطبی‌سازی، تخریب مسئولان و ایجاد بی‌اعتمادی، میان مردم و ارکان نظام فاصله ایجاد کند، در حالی که تجربه نشان داده هر زمان ملت ایران متحد بوده، دشمن راه به جایی نبرده است.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) با بیان اینکه تصمیمات کلان کشور بر اساس مصالح و ملاحظات راهبردی اتخاذ می‌شود، خاطرنشان کرد: مردم باید به مسئولان و فرماندهان کشور اعتماد داشته باشند، چرا که بسیاری از تصمیمات امنیتی و سیاسی بر مبنای شرایطی اتخاذ می‌شود که امکان بیان همه جزئیات آن برای افکار عمومی وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه، گفت: ایران از همه ابزارهای قانونی و راهبردی خود برای صیانت از منافع ملی استفاده خواهد کرد و دشمن باید بداند هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد.

یوسفی در ادامه با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از ایجاد اختلاف، تخریب نیروهای مؤمن و دامن زدن به شکاف‌های سیاسی پرهیز کرد، زیرا این همان هدفی است که دشمن برای آن برنامه‌ریزی کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه ملت ایران در آزمون‌های سخت، همواره سربلند بوده است، گفت: حفظ وحدت، اعتماد به رهبری و تقویت همدلی میان مردم و مسئولان، مهم‌ترین عامل عبور کشور از شرایط حساس و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن خواهد بود.

