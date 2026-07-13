آمادگی صادرات ۱۹۰ قلم کالا تولیدی همدان به بازار تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مرتضایی ظهر دوشنبه نشست مشترک فعالان اقتصادی استان همدان و هیأت تجاری تایلند با اشاره به فعالیتهای بخش بینالملل اتاق برای توسعه ارتباط با بازارهای هدف، گفت: تایلند یکی از بازارهایی است که با وجود ظرفیتهای قابل توجه برای همکاری، تاکنون نتوانستهایم ارتباط اقتصادی موثری با آن برقرار کنیم.
وی ادامه داد: استان همدان بیش از ۱۹۰ قلم کالا در چرخه تولید دارد که بخش قابل توجهی از آنها قابلیت صادراتی دارند، اما با این وجود، سهم استان از تجارت مستقیم با تایلند تقریباً صفر بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با بیان اینکه ایران سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات به تایلند دارد، افزود: با وجود این حجم از مبادلات، همدان هنوز جایگاه مشخصی در بازار این کشور ندارد و لازم است بررسی شود کدام یک از محصولات استان متناسب با نیازها و استانداردهای بازار تایلند، قابلیت حضور در این بازار را دارند.
وی با اشاره به تنوع کالاهای ایرانی صادر شده به تایلند تصریح کرد: صادرات ایران به این کشور در ۱۴ حوزه کالایی انجام میشود که از جمله آنها میتوان به نساجی و فرش، لبنیات و محصولات پروتئینی، خرما، پسته، خشکبار، کشمش، گیاهان دارویی و ادویه اشاره کرد.
مرتضایی ادامه داد: محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، فلزات و فولاد، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی و فیزیوتراپی، صنایع شیمیایی، محصولات پلاستیکی، سرامیک و سفال، محصولات غذایی و آبزیان منجمد نیز از دیگر گروههای کالایی صادراتی ایران به تایلند به شمار میروند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این گروههای کالایی در استان همدان تولید میشود و این موضوع نشان میدهد ظرفیت ورود تولیدکنندگان استان به بازار تایلند وجود دارد، اما تحقق این هدف نیازمند شناخت دقیق بازار، ارتباط مستقیم با تجار خارجی و ایجاد مسیرهای عملیاتی برای ورود کالا به بازار هدف است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه تایلند در تجارت سنگهای قیمتی گفت: تایلند یکی از بازیگران شناختهشده در تجارت سنگهای قیمتی است و بررسی زمینههای همکاری در این حوزه نیز میتواند در دستور کار فعالان اقتصادی استان قرار گیرد.
در این نشست همچنین بر این نکته تاکید شد که توسعه صادرات غیرنفتی، بیش از آنکه به تکرار ظرفیتهای تولیدی وابسته باشد، نیازمند شناخت دقیق بازارهای هدف، ارتباط موثر با طرفهای خارجی و تقویت زیرساختهای عملیاتی تجارت است؛ حلقههایی که ضعف آنها در سالهای گذشته موجب فاصله گرفتن بخشی از تولیدات استانها از بازارهای بینالمللی شده است.
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