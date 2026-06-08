تدارک رادیو ورزش برای جام جهانی با ۲۰ هزار دقیقه برنامه و مسابقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، علی‌اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش با اشاره به اهمیت راهبردی جام‌جهانی فوتبال در فضای رسانه‌ای اظهار کرد: جام‌جهانی فوتبال فراتر از یک تورنمنت ورزشی و به عنوان بزرگ‌ترین و پرمخاطب‌ترین رویداد جهانی، همواره در کانون توجه میلیاردها مخاطب قرار دارد.

وی افزود: رادیو ورزش به عنوان تخصصی‌ترین رسانه شنیداری ورزش در ایران، تدارک ویژه‌ای برای گزارش زنده این رقابت‌ها دیده است. در مجموع رادیو ورزش با ۲۰ هزار دقیقه برنامه و مسابقه به استقبال جام جهانی می‌رود.

احمدی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌های این شبکه فراتر از ایام مسابقات بوده است، گفت: برنامه «یک جهان، یک جام» ۴۸ روز پیش از آغاز رسمی مسابقات روی آنتن رفت و برنامه «جام بیست‌وسوم» نیز از ابتدای خرداد به‌صورت ویژه به تحلیل اخبار و تحولات این رویداد پرداخت. این برنامه از روز آغاز رقابت‌ها با رویکردی جدید پخش خواهد شد تا مخاطبان در جریان آخرین جزئیات، حواشی و اتفاقات مهم مسابقات قرار گیرند.

مدیر رادیو ورزش درباره جزئیات پوشش فنی مسابقات تصریح کرد: تمامی مسابقات به‌صورت زنده و توسط گزارشگران مجرب رادیو گزارش می‌شود تا شنوندگان در هر نقطه‌ای از کشور، حس حضور در ورزشگاه را تجربه کنند. در هر شبانه‌روز حدود ۳ تا ۴ مسابقه به‌صورت زنده از این شبکه پخش می‌شود. علاوه بر آن برنامه‌های تخصصی تحلیلی با حضور چهره‌های برجسته فوتبال روی آنتن می‌رود تا بسته‌ای کامل از محتوای فنی و اخبار پیرامونی فراهم شود.

وی با اشاره به گستردگی پوشش در فضای نوین رسانه‌ای افزود: علاوه بر برنامه‌های رادیویی، پوشش کامل اخبار، حواشی و نتایج مسابقات در سایت اختصاصی رادیو ورزش و تمامی پیام‌رسان‌ها با هدف دسترسی آسان و سریع مخاطبان به اطلاعات لحظه‌ای، به صورت مستمر انجام خواهد شد.

احمدی همچنین در راستای حمایت همه‌جانبه از تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: سازوکارهای ویژه‌ای تدارک دیده شده است تا تمامی گزارش‌ها، تحلیل‌ها و لحظات حساس مسابقات تیم ملی در قالب ویژه‌برنامه‌ای اختصاصی و با استانداردهای بالای رسانه‌ای، به‌صورت زنده پوشش داده شود.

وی در پایان عنوان کرد: رادیو ورزش با رویکردی مخاطب‌محور، تلاش دارد جام‌جهانی پیش‌رو را نه‌تنها به‌عنوان یک رویداد ورزشی، بلکه به مثابه یک تجربه شنیداری جذاب، چندرسانه‌ای و آگاهی‌بخش برای عموم مردم و علاقه‌مندان به فوتبال تبدیل کند.