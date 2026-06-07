پخش جام جهانی در سینماهای خراسان رضوی در انتظار نظر شورای تأمین

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن محمدزاده اظهار کرد: پخش مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماهای استان منوط به اخذ مصوبه شورای تأمین خراسان رضوی است و تا زمان اعلام نظر این شورا، تصمیم نهایی در این‌باره اتخاذ نخواهد شد.

مدیر گروه سینمایی و سمعی‌-بصری اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس ابلاغی که روز گذشته از سوی تهران به اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ارسال شد، نخستین شرط برای پخش مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها، دریافت مجوز از شورای تأمین استان است. در همین راستا، مکاتبات لازم با استانداری انجام شده است و منتظر اعلام نظر شورای تأمین هستیم تا در صورت اخذ مصوبه، شرایط ابلاغی رعایت شده و امکان پخش مسابقات در سینماهای استان فراهم شود.

وی درباره زمان اعلام نظر شورای تأمین گفت: زمان مشخصی برای این موضوع اعلام نشده است و تا زمانی که پاسخ رسمی به ما ابلاغ نشود، نمی‌توانیم درباره برگزاری یا عدم برگزاری این اکران‌ها تصمیم‌گیری کنیم.