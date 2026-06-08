تشکیل کمیته صیانت از املاک میراث فرهنگی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در توضیح این خبر اظهار کرد: کمیته تخصصی املاک با هدف صیانت از بیتالمال و شفافسازی حقوقی و نیز با رویکرد نظارت حداکثری، مستندسازی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک تحت مدیریت این ادارهکل، تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت داراییهای دولتی، اظهار کرد: صیانت از املاک و مستغلات متعلق به دولت، نه فقط یک تکلیف اداری، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ زیرساختهای میراثی و گردشگری استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان خاطرنشان کرد: این کمیته، مرجع اصلی تصمیمگیری برای مدیریت، تثبیت و بهرهبرداری بهینه از این داراییها خواهد بود.
شهرزاد با اشاره به ثبت قانونی و شفافسازی اسناد مالکیت، ادامه داد: بانک جامع اطلاعات املاک با بروزرسانی مستندات ثبتی و حقوقی، بهعنوان مرجع پایش هرگونه تغییرات کاربری یا تعرضات احتمالی در این کمیته به کار گرفته میشود.
وی بیان کرد: این اقدام راهبردی، بیانگر عزم جدی میراثفرهنگی هرمزگان برای مدیریت کارآمد داراییها و پیشگیری از آسیب به املاک دولتی و میراثی استان است.
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