فعالیت مراکز گردشگری هرمزگان با رعایت شرایط و حفظ آمادگی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد با اشاره به شرایط منطقه اظهار کرد: مجموعه‌های گردشگری، مراکز اقامتی و تأسیسات مرتبط در سطح استان هرمزگان با رعایت دستورالعمل‌ها و توجه به شرایط موجود به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: حفظ آرامش اجتماعی، ارائه خدمات مناسب به مسافران و صیانت از ظرفیت‌های گردشگری استان از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل در شرایط کنونی است.

او با تأکید بر آمادگی مجموعه‌های زیرمجموعه برای مدیریت شرایط، بیان کرد: تمهیدات لازم برای تداوم خدمات‌رسانی در مراکز گردشگری، اقامتی و فرهنگی استان پیش‌بینی شده و نظارت‌های لازم نیز در حال انجام است.

شهرزاد همچنین بر اهمیت حفظ و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: اقدامات حفاظتی برای نگهداری از بناها و محوطه‌های تاریخی استان در دستور کار قرار دارد و کارشناسان این حوزه به صورت مستمر وضعیت آثار را پایش می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع گردشگری دریایی، تاریخی و فرهنگی، همچنان آماده ارائه خدمات به گردشگران و علاقه‌مندان به این حوزه است و تلاش می‌شود در کنار مدیریت شرایط، روند فعالیت‌های گردشگری استان تداوم داشته باشد.