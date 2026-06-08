به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۱۸ خرداد)، رگبار باران که احتمالاً با رعدوبرق همراه خواهد بود، عمدتاً در مناطق شمال‌شرق کشور رخ می‌دهد.

وی افزود: در ساعات آینده شدت بارندگی‌ها در استان گلستان و در مناطقی همچون بندرترکمن، گرگان، علی‌آباد و گنبدکاووس بیشتر خواهد بود. همچنین در استان خراسان شمالی نیز شهرهایی از جمله جاجرم، بجنورد، شیروان و مناطق اطراف به‌صورت موقتی شاهد بارش خواهند بود. علاوه بر این، بارش‌های پراکنده برای برخی مناطق استان خراسان رضوی نیز پیش‌بینی شده است.

اصغری بیان کرد: امروز در بخش‌هایی از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و اصفهان، پدیده گردوخاک از مهم‌ترین مخاطرات جوی خواهد بود. رانندگان در محورهای مواصلاتی تربت‌حیدریه، کاشمر، فیض‌آباد، سبزوار، تربت‌جام، تایباد، طبس، بیابانک و کاشان ممکن است با کاهش دید افقی مواجه شوند و لازم است فاصله ایمنی با خودروهای دیگر را رعایت کنند.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد امروز در استان‌های قزوین، البرز و تهران نیز در برخی ساعات قابل توجه خواهد بود. در مناطقی مانند فشافویه، رباط‌کریم و پرند، سرعت باد ممکن است به ۵۵ کیلومتر بر ساعت برسد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: بعدازظهر امروز نیز در استان‌های فارس، بوشهر و خوزستان گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود. تلاطم آب‌های خلیج فارس نیز عمدتاً ناشی از وزش باد خواهد بود و مواج بودن این پهنه آبی تا روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) ادامه دارد که در این خصوص هشدارهای لازم صادر شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی روز سه‌شنبه گفت: فردا (سه‌شنبه، ۱۹ خرداد) رگبارهای قابل توجهی عمدتاً در مناطق شمال‌غرب کشور شکل خواهد گرفت. از این رو ساکنان مناطق شمال‌غرب به‌ویژه در شهرهایی مانند مشگین‌شهر، خلخال، نیر، سراب، مرند، قره‌ضیاءالدین و جلفا باید از بعدازظهر سه‌شنبه آمادگی مواجهه با خطر سیلاب را داشته باشند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در شمال‌شرق کشور نیز استان‌های گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی امروز خنک‌ترین روز هفته خود را تجربه خواهند کرد.