صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (دوشنبه ۱۸ خرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، برخی نقاط استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.

وی افزود: روز سه‌شنبه (۱۹ خرداد) و چهارشنبه (۲۰ خرداد) در برخی مناطق شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز پنجشنبه (۲۱ خرداد) نیز در شمال غرب و ارتفاعات البرز، شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق مهیاست. همچنین طی سه روز آینده در جنوب استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات شمالی و شرقی هرمزگان، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: امروز در برخی مناطق نیمه شرقی، جنوب و مرکز کشور، روز سه‌شنبه در جنوب و نیمه شرقی کشور و روز چهارشنبه در برخی مناطق نیمه شرقی و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۸ خرداد) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین بیشینه و کمینه دمای تهران به ترتیب ۳۱ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز استان‌های خراسان شمالی، گلستان، شمال خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های سمنان و مازندران تحت تأثیر رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: روز سه‌شنبه (۱۹ خرداد) نیز استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، ارتفاعات گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان با فعالیت این سامانه بارشی و ناپایداری‌های جوی مواجه خواهند شد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) نیز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال سمنان، ارتفاعات مازندران، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهند بود.