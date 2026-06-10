به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت آبوهوای کشور، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگیها در میان ایستگاههای هواشناسی کشور به ترتیب در پارسآباد، بیلهسوار، آستانهاشرفیه و پلسفید به ثبت رسیده است.
وی افزود: شاید ملموسترین و فراگیرترین پدیده جوی تا پایان هفته جاری، روند افزایش دما در اغلب مناطق کشور باشد. بر این اساس، به احتمال زیاد از امروز (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) تا روز جمعه (۲۲ خرداد)، در بسیاری از شهرهای گرمسیری جنوب کشور بیشینه دمای هوا به ۴۷ تا ۴۹ درجه سانتیگراد و حتی بیشتر خواهد رسید.
اصغری بیان کرد: به دامداران توصیه میشود از چرای دام در ساعات گرم روز خودداری کنند. همچنین زنبورداران نیز برای محافظت از کندوها، سایبان مناسب در نظر بگیرند تا از خسارت ناشی از گرمای شدید جلوگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت جوی شمالغرب کشور ادامه داد: ساکنان مناطق بازرگان، ماکو، چالدران، خوی، هوراند، خلخال و اردبیل باید نسبت به وقوع بارشهای سنگین و احتمال سیلاب هوشیار باشند.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در سواحل دریای خزر، بهویژه نواحی کوهستانی، از بعدازظهر امروز شرایط برای وقوع رگبارهای قابل توجه فراهم است. در این میان، مناطقی مانند ماسال و همچنین ارتفاعات استان سمنان از جمله مجن و نواحی اطراف آن، در معرض بارشهای مؤثر قرار دارند.
وی با اشاره به شرایط جوی خراسان شمالی نیز گفت: ساکنان مناطق گرمه، جاجرم، شوقان و فاروج با مشاهده افزایش ابرها در آسمان، شرایط جوی را بهطور جدی دنبال کنند. بر اساس خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی، در خراسان رضوی نیز از امروز مناطقی مانند قوچان، گلمکان، شاندیز و چناران بیشترین سهم بارشها را خواهند داشت.
اصغری گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه نیز شرایط بارندگی در استانهایی که نام برده شد ادامه خواهد داشت، هرچند شدت بارشها نسبت به امروز کمتر خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی در پایان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز خاطرنشان کرد: در تهران تا پایان هفته وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود و در برخی مناطق، بهویژه بخشهای جنوبی استان، بر شدت وزش باد افزوده خواهد شد؛ برای نمونه، سرعت وزش باد در محدوده پیشوا و ورامین در بعدازظهر فردا به حدود ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
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