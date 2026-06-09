به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، از وقوع رگبار باران، احتمال سیلاب، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز (سه‌شنبه، ۱۹ خرداد)، بیشترین میزان رگبارها در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال و نیمه شرقی آذربایجان شرقی و همچنین مرکز و جنوب استان اردبیل رخ خواهد داد.

وی افزود: در مناطقی همچون ماکو، چالدران، زنوز، اهر، هریس، مرند، ورزقان، کلیبر و مشگین‌شهر احتمال وقوع سیلاب وجود دارد و ساکنان این مناطق باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

اصغری بیان کرد: علاوه بر استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، تهران، قزوین، البرز، زنجان و ارتفاعات سمنان نیز شرایط برای وقوع بارندگی فراهم است و مردم این مناطق باید انتظار بارش باران را داشته باشند.

وی ادامه داد: فردا (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) بیشترین بارندگی‌ها در ارتفاعات شرقی البرز رخ خواهد داد و مناطقی مانند فیروزکوه، زیرآب، دیباج، مجن و شاهرود شاهد بارش‌های قابل توجه خواهند بود.

این کارشناس هواشناسی اظهار کرد: همچنین فردا بعدازظهر شدت بارش‌ها در شمال شرق کشور قابل ملاحظه خواهد بود و در شهرهایی مانند اسفراین، فاروج و قوچان بارش‌های نسبتاً شدید و موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: با حاکم شدن بادهای ۱۲۰ روزه در شرق کشور، شکل‌گیری طوفان گردوخاک دور از انتظار نیست و سرعت وزش باد در خراسان جنوبی و شمال استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در مناطقی مانند زابل، می‌تواند به ۷۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

اصغری گفت: امروز در نیمه غربی استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین استان بوشهر، تندبادهای لحظه‌ای نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که احتمال بروز خسارت را به همراه دارد؛ از این رو لازم است شهروندان تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد : در استان‌های خراسان رضوی، سمنان، قم، اصفهان، یزد و تهران نیز وزش باد در برخی ساعات قابل توجه خواهد بود و با توجه به احتمال افزایش گردوغبار، به شهروندانی که در فضای باز حضور دارند توصیه می‌شود برای حفظ سلامت خود از ماسک استفاده کنند.