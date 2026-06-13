روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای گذشته اظهار کرد: در دو تا سه روز اخیر، شاهد هوای نسبتاً گرمی در نقاط مختلف استان بودیم، اما از امروز انتظار می‌رود از شدت گرمای هوا کاسته شده و دمای روزانه استان ۲ تا ۳ درجه کاهش یابد.

وی با بیان اینکه پس از کاهش دمای اولیه، انتظار می‌رود وضعیت جوی استان به ثبات نسبی برسد، افزود: پیش‌بینی می‌شود در هفته پیش‌رو، دما با نوسانات جزئی همراه بوده و شرایط جوی پایداری بر منطقه حاکم باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در تشریح وضعیت جوی استان خاطرنشان کرد: وضعیت آسمان استان در اکثر نقاط استان صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود اما در ساعات میانی روز در برخی نقاط، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، وزش باد قابل انتظار است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به داده‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۰ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد متغیر بوده است.

زاهدی در پایان یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته، شهرستان بهار با حداقل دمای ۹ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین نقطه و فامنین و قهاوند با حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرم‌ترین ایستگاه‌های استان به ثبت رسیدند.