به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، نسل جدید جدید موشک برای رهگیری، نبرد و دفاع از خود (MICA NG) از جنگنده رافال شلیک شد.

این شلیک در مرکز مدیترانه ای آزمایش موشک DGA و برای نخستین بار با تنظیمات پرواز مافوق صوت انجام شد. پس از نخستین شلیک این موشک از رافال در ژوئن ۲۰۲۵ میلادی، تست جدید گامی مهم در جهت ارزیابی و یکپارچه سازی با جنگنده رافال به حساب می آید.

آزمایش با همکاری تیم های مختلف از جمله نیروی هوایی و فضایی فرانسه انجام شد. شلیک موشک تحت شرایط خطیر عملیاتی انجام شد و به طور موفقیت آمیز عملکرد جستجوگر مادون سرخ MICA NG را در بستر پروازهای مافوق صوت ارزیابی کرد و به این ترتیب قابلیت های آن برای کنترل انواع مختلف تهدیدهای فعلی و آینده تایید شد.

همچنین مشخص شده شلیک با موفقیت زنجیره کامل استقرار نسخه مادون قرمز موشک، به ویژه جستجوگر آن را حتی در شرایط پرواز بسیار چالش برانگیز و دمای بالا تأیید کرد. این جستجوگر سیستمی است که موشک برای اصلاح خودکار مسیرش براساس اطلاعات دریافتی استفاده می کند. این نسخه از ابزار اشعه مادون سرخی که از هدف ساطع می شود را به کار می گیرد.